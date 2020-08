NEGAZIONISMO COVID: SECONDO L'ART. 414 DEL CODICE PENALE, SI RISCHIA L'ARRESTO. (Di martedì 18 agosto 2020) L'articolo 414 del CODICE PENALE, parla dell'incitamento a commettere qualcosa contro determinate leggi. Ad esempio il NEGAZIONISMO contro il virus COVID, spinge le persone a non rispettare o andare contro determinate regole. In questo caso, in piena emergenza, una pagina Facebook, o un video su youtube, o qualsiasi altra persona che divulga idee sbagliate, che possano "incitare un gran numero di persone" a fare il contrario di qualcosa, potrebbe procurare morte o diffusione del virus, finendo denunciati come "istigazione a delinquere"Questo comportamento rientra nell'articolo 414 del CODICE PENALE. Divulgare forme di pensiero, create per diffondere ribellione spingendo i soggetti ad uscire di casa, senza protezioni e senza rispettare le regole, potrebbe avere ripercussioni ... Leggi su eyesbio

Nei paesi più poveri il distanziamento sociale è spesso impossibile, ma anche il negazionismo può aiutare il coronavirus a diffondersi. Uno sguardo a come sta andando l’epidemia nel mondo Ormai è chia ...

Fabrizio Pregliasco: "Hanno detto a mio figlio: 'Chi mette la mascherina ha paura'. Poi finisce come al Billionaire"

"Chi mette la mascherina ha paura". Per questa frase, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco a Radio Cusano Campus, suo figlio stagista "è fuggito da una ditta no mask". I superiori "invitavano" i dip ...

