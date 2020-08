Nashville Tears – Il nuovo album di Rumer (Di lunedì 17 agosto 2020) Nashville Tears è il nuovo album di Rumer, artista che ha attirato per la prima volta l’attenzione dei fan della musica britannica nel 2010, quando ha pubblicato il suo album di debutto Seasons Of My Soul. Il disco è stato un grande successo, le è valso un MOJO Award e alla fine è diventato disco di platino. Nashville Tears è una raccolta che mette in risalto gli straordinari talenti vocali di Rumer e le sue capacità di interprete. Nashville Tears L’album si apre con The Fate Of Fireflies, un numero malinconico e romantico che presenta un’introduzione di archi accompagnati da una melodia di chitarra. Fin ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

