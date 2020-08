NASCAR Daytona stradale: Elliott vince su Hamlin (Di lunedì 17 agosto 2020) La pista di Daytona accoglie la NASCAR Cup series per la prima volta sul suo tracciato stradale. E lo show non ha deluso le aspettative. Con uno shootout di tre giri, Chase Elliott tiene dietro Denny Hamlin fino al traguardo, segnando la seconda vittoria stagionale. Il figlio d’arte della Hendrick Motorsports sale a quota due per quanto riguarda i successi di quest’anno, e ad otto in tutta la sua giovane carriera. Martin Truex jr, a lungo protagonista della corsa con diversi giri in testa, conclude al terzo posto. Dietro di lui un Jimmie Johnson pimpante, e la sorpresa Chris Buescher, che conclude la top five. Sesta posizione per Clint Bowyer, il quale precede un sorprendente Kaz Grala. Il giovane pilota di Boston, chiamato all’ultimo momento per sostituire Austin Dillon, ... Leggi su sport.periodicodaily

