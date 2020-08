Napoli, senti Pistocchi: “Sempre possibile il ritorno di Sarri in azzurro” (Di lunedì 17 agosto 2020) Qualche giorno fa Maurizio Pistocchi, intervistato durante la trasmissione Radio Goal in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulla scelta della Juve di ingaggiare Pirlo al posto di Sarri e sull’imminente destino di quest’ultimo. Ecco le sue parole. “Se fossi stato io un dirigente di calcio la mia scelta più logica … L'articolo Napoli, senti Pistocchi: “Sempre possibile il ritorno di Sarri in azzurro” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Dell'Olancia: "Koulibaly alla Juve per Demiral e soldi" DailyNews 24 Coronavirus, Federlab: caos su test e tamponi, serve confronto

Napoli, 17 ago. (askanews) - "In un momento delicato come questo, sia per il problema dei rientri dall'estero con migliaia di vacanzieri che necessitano di essere sottoposti a tampone, sia per l'appro ...

L'OPINIONE - Antonio Corbo: "La Champions ha dato le dimensioni esatte del Napoli"

Il giornalista Antonio Corbo scrive su Repubblica: "Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli? Volato a Barcellona dopo aver fantasticato per 150 giorni l’impresa, è rientrato pensando di ...

