Napoli, Giuntoli scontento del suo ruolo da esecutore: Roma alla finestra (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle ultime ore Repubblica è intervenuta a parlare in merito alla situazione di Cristiano Giuntoli e il Napoli. A quanto si apprende infatti il direttore sportivo azzurro non è molto contento del ruolo ricoperto nella società partenopea e non disdegnerebbe di cambiare aria. Il problema all’ombra del Vesuvio infatti è il troppo potere decisionale posseduto … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giuntoli Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: “Ecco l’ultima mossa” Mondo Udinese Bernardeschi blocca il passaggio di Milik alla Juventus, così la Roma prova ad approfittarne

La Juventus ha da tempo un accordo verbale con Milik, attaccante in scadenza con il Napoli. Tuttavia il club bianconero vorrebbe inserire una contropartita nell'affare ma Federico Bernardeschi ha più ...

IL MESSAGGERO - Roma, Giuntoli tra i profili valutati come nuovo d.s.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il prossimo mercato della Roma, il primo dell'era Friedkin, sarà guidato dal CEO Fienga e dall'attuale team manager Morgan De Sanctis. Nessun inserimento in ...

