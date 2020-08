Napoli, De Laurentiis dà il benvenuto a Friedkin: “Il calcio italiano si sta rafforzando” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia portandolo a diventare, sempre di più, un’industria che sia un mix di sport e di intrattenimento”. In questo modo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dato il benvenuto al nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin tramite Twitter. “Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti”, ha concluso il numero uno dei partenopei. Leggi su sportface

"Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ac ...

Il 25 agosto nella sala conferenze del villaggio allestito a Castel di Sangro ci sarà la prima conferenza stampa del ritiro del Napoli. Nell'occasione a rispondere alle domande dei giornalisti ci sara ...

