Naike Rivelli durissima con Celentano, lui svela la relazione clandestina con Ornella Muti e Naike lo attacca con parole pesanti (Di lunedì 17 agosto 2020) La coppia Ornella Muti Adriano Celentano è sempre piaciuta al pubblico italiano e, nonostante si sapesse che Adriano Celentano era sposato con Claudia Mori l’idea che i due avessero avuto una storia d’amore, se pur clandestina, ha attirato l’attenzione di milioni di Italiani. Ornella Muti e Adriano Celentano hanno recitato insieme negli anni 80 in due film di grandissimo successo “ Innamorato pazzo “ e “Il bisbetico domato”. L’intesa tra i due era evidente ma le voci di una loro relazione clandestina sono state confermate, solo qualche anno fa, nel 2014 quando Adriano Celentano ha deciso di rivelare e confermare che lui e Ornella ... Leggi su baritalianews

zazoomblog : Ornella Muti e Adriano Celentano Naike Rivelli svela: “Ero piccola e…” - #Ornella #Adriano #Celentano #Naike - zazoomblog : Naike Rivelli le sue parole sono durissime: “Lasciateci in pace” - #Naike #Rivelli #parole #durissime: - Santamariangel0 : Mia sorella, con tono disgustato, non si spiega perché naike Rivelli posta sempre foto nuda. Meno male che non ha… - elisapanici : @Artibani1 Dev'essere un genere tipico del Messaggero. Un paio di anni fa ci deliziarono quotidianamente con le cro… - zazoomblog : Naike Rivelli sotto il fiore di zucca non ci sono i vestiti - #Naike #Rivelli #sotto #fiore #zucca… -