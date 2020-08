Musica, scoperti brani inediti attribuibili a Frank Sinatra: «È la sua voce al 100%» (Di lunedì 17 agosto 2020) Jim Mahoney è un collezionista statunitense di 59 anni. Nel 2017, acquistò uno dei più completi assortimenti di dischi e cimeli di Frank Sinatra: 150 scatoloni pieni di lp e documenti. Durante l’emergenza Coronavirus, Mahoney, dovendo passare più tempo nella sua casa di Oakland, si è concentrato sull’ascolto dei 78 giri custoditi in quei contenitori. Quella tipologia di vinile era la più popolare negli anni ’40, proprio quando The Voice attraversava le prime fasi della sua carriera Musicale. Quando la puntina si è posata sul disco, Mahoney è rimasto sbalordito: «Era la voce di Frank Sinatra che cantava a cappella», ha detto al Los Angeles Times. Il brano che stava ascoltando si chiama Let the Rest ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Musica scoperti Musica, scoperti brani inediti attribuibili a Frank Sinatra: «È la sua voce al 100%» Open Alla scoperta dei borghi del Gargano. Storia, arte e cucina raccontati nella magia della sera

Alla scoperta dei borghi del Gargano. È il ciclo di puntate di StatoQuotidiano dedicate alle peculiarità storiche, artistiche e gastronomiche dei centri garganici, raccontato nella magia del tramonto ...

Musica classica a Castiglione del Lago: cinque appuntamenti con l’omaggio anche a Morricone

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla sedicesima edizione, si svolgerà dal 20 agosto al 1° settembre nel nuovo scenario dei giardini della Rocca Medievale. Un’edizione fo ...

