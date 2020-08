Muore a 15 anni travolto fuori dalla discoteca: l'autista fugge, poi si costituisce (Di lunedì 17 agosto 2020) Un ragazzo di 15 anni, residente a San Martino Siccomario, Pavia,, è morto oggi al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” - repubblica : Italiano di 37 anni muore a Dresda mentre era sotto la custodia della polizia - leggoit : Pavia, muore a 15 anni travolto fuori dalla discoteca: l'autista fugge, poi si costituisce - Alsippe : Donna di 59 anni, agente di polizia penitenziaria precipitata dal balcone e muore - - MarioGuglielmi : Ragazza ligure di 27 anni muore in un incidente stradale in Australia -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni

Una ragazza italiana di 27 anni, Paola Toscano, è morta in un incidente stradale avvenuto l'altra sera a Sydney. Si era trasferita in Australia quasi tre anni fa e faceva la cameriera. Le è stato fata ...Il 17 agosto 2010, dieci anni fa, moriva Francesco Cossiga, il Presidente Emerito della Repubblica, che più ricordiamo per la sua capacità di andare oltre le righe, anticipando la storia. Un uomo di a ...