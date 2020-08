MOVIOLA Inter Shakhtar Donetsk: l’episodio chiave del match (Di lunedì 17 agosto 2020) L’episodio chiave del match valido per la semifinale dell’Europa League 2019/20: MOVIOLA Inter Shakhtar Donetsk L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Inter e Shakhtar Donetsk, valido per la semifinale dell’Europa League 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro polacco Szymon Marciniak L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Marazola1 : @mattmela98 @pisto_gol Visto dal vivo giocare diverse volte è forte veramente, mi ricordo una gara con la juve stra… - GaetanoDiLauro : @pisto_gol @90ordnasselA @Inter @fcsm_official @Sport_Mediaset Ricorderò per sempre i mitici duetti nella muoviola… - simogattok : @uncle_charlieee @AlexTheLondoner @LucaTheJoker @CalcioFinanza Queste sono le considerazioni da Var (o Bar) che leg… - marikalby : RT @MariaNerazzurra: In Italia a quelli di Torino li avrebbero concessi ???? - biscone69 : RT @_intermagazine: Inter 2 Bayer Leverkusen 1, VAR perfetto sui rigori: la moviola -