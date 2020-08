Motta contro i gestori delle discoteche: "Andate a fanc... e rispettate le regole" (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo sfogo su Instagram del cantautore. Ecco tutte le reazioni alla decisione del governo: da Linus a Lodo Guenzi "Il mondo della musica si è praticamente fermato mesi fa e c’è ancora gente che giustifica l’operato delle discoteche, dei soldi in nero, dei dj set/concerti (?) che ancora prima del Coronavirus hanno provocato stragi. Andatevene affanculo e rispettate le regole come tutti". Con queste parole su Instagram il cantante … Leggi su it.mashable

RollingStoneita : #Motta prende una posizione decisa contro chi vorrebbe tenere aperti i club e tira in ballo gli incassi in nero e l… - M_J_Motta : RT @robertosaviano: #Lukashenko è un dittatore al potere dal '94. Ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risultat… - M_J_Motta : RT @AndreaMarano11: Il 16 agosto 1924 viene ritrovato il corpo di #GiacomoMatteotti. Aggredito il 10 giugno,e caricato a forza su un’auto,… - M_J_Motta : RT @MauroV1968: Ho lottato contro il Covid ma per Carlo Taormina non sono un medico ma un assassino - grg_motta : RT @manginobrioches: Chiariamo. Non è psicosi quella di chi pretende il rispetto delle regole, le mascherine, il distanziamento e l'igiene.… -

Ultime Notizie dalla rete : Motta contro Esonerare serve? L'impatto dei subentrati in Serie A Calcio e Finanza Calco, nuova sfida degli eterni duellanti

Tornano alle urne per la carica di primi cittadini due veterani in politica da 30 anni Come cinque anni fa il centrodestra candida lo storico leghista contro l’attuale sindaco Come Tyson e Holyfield, ...

Rotatoria di San Giovanni, parte la segnalazione al FAI: "E' uno scempio paesaggistico"

MOTTA DI LIVENZA - «Quella rotonda non s’ha da fare». Duro intervento dell’architetto mottense Alfonso Vesentini contro il progetto della rotatoria di San Giovanni. Sono partiti nei giorni scorsi gli ...

Tornano alle urne per la carica di primi cittadini due veterani in politica da 30 anni Come cinque anni fa il centrodestra candida lo storico leghista contro l’attuale sindaco Come Tyson e Holyfield, ...MOTTA DI LIVENZA - «Quella rotonda non s’ha da fare». Duro intervento dell’architetto mottense Alfonso Vesentini contro il progetto della rotatoria di San Giovanni. Sono partiti nei giorni scorsi gli ...