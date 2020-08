MotoGp – Vinales e Rossi rischiano la vita in Austria, il commento di Maverick sui social: “dobbiamo essere felici” [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Incidente spaventoso ieri al Red Bull Ring durante il Gp d’Austria di MotoGp: le moto di Zarco e Morbidelli sono volate in pista, rischiando di colpire tragicamente Maverick Vinales e Valentino Rossi. Fortunatamente i due piloti Yamaha sono stati ‘miracolati’ e quanto accaduto ieri è adesso solo un brutto ricordo. Se Valentino Rossi è riuscito a chiudere la sua gara con un buon quinto posto, Maverick Vinales non è riuscito a far meglio del decimo tempo, riuscendo però comunque a sorridere. “Brutto risultato, ma oggi dobbiamo essere felici 🙂”, ha scritto sui social lo spagnolo del team di Iwata, postando le FOTO dell’incidente ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : .@mvkoficial12 parla della sua gara e del rischio corso nell'incidente Zarco-Morbidelli: 'Io e Valentino abbiamo av… - rtl1025 : ??? 'È un mezzo assassino'. È la durissima accusa di Franco #Morbidelli a Johann #Zarco, dopo l'incidente all'ottavo… - PADANO_LIBERO : @SkySportMotoGP @Luca_Marini_97 Volevo fare una domanda a Tritotoolooo @triolor e a Pavel @BeltramoPaolo. Il Maro è… - FantiniValerio : MotoGp Austria: dopo pauroso incidente, moto di Morbidelli e Zarco attraversano la pista e sfiorano Rossi e Vinales… - Motorsport_IT : #MotoGP | #Vinales: 'Un'altra gara che abbiamo buttato via' -