MotoGP, incidente pauroso Zarco-Morbidelli, Valentino Rossi sfiorato (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Pazzesco quanto accaduto durante il Gran Premio d’Austria in MotoGP. In pieno rettilineo Johann Zarco ha cambiato nettamente traiettoria spostandosi verso destra ed entrando in collisione con Franco Morbidelli. Brutta la caduta di entrambi i piloti con le moto che volano e sfiorano le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Colpa da parte del francese che ha di fatto tagliato la strada al pilota italiano del team Petronas. Leggi su sportface

