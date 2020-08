MotoGp – Che rischio al Red Bull Ring, Valentino Rossi e Crutchlow contro il circuito austriaco: “troppo pericoloso” (Di lunedì 17 agosto 2020) Una gara che in pochissimi riusciranno a dimenticare, quella di ieri in Austria. Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno rischiato la vita a causa dell’incidente di Zarco e Morbidelli, che ha costretto la direzione gara ad interrompere il Gp d’Austria per diversi minuti, prima di permettere ai piloti di tornare in pista e completare la gara. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNon mancano le critiche: dopo i vari battibecchi tra piloti per le manovre azzardate di Zarco, arrivano adesso le polemiche riguardanti la pericolosità del circuito: “penso che il Red Bull Ring sia pericoloso in alcuni punti, specialmente dove si frena bruscamente da 300 a 50km/h. Quel tornante lo devi affrontare venendo da una direzione opposta ed è molto pericoloso”, ha dichairato ... Leggi su sportfair

