Motociclista da record: 13 sanzioni, multe per 1300 euro e taglio di 78 punti sulla patente (Di lunedì 17 agosto 2020) Tredici sanzioni, quasi 1300 euro da pagare in tutto e una decurtazione di 78 punti sulla patente. Resta solo da capire se è record assoluto quello di un Motociclista fermato dalla polizia stradale di Pistoia che ha messo insieme una serie di infrazioni su una strada statale che collega Pistoia all’Appennino tosco-emiliano. Il centauro primatista di multe ha messo in fila tra le altre cose il mancato stop all’alta della pattuglia, un sorpasso in curva, eccesso di velocità, superamento della striscia continua e sorpasso a un incontro. Il Motociclista, 41 anni, di Pescia, cittadina tra Montecatini e Lucca, si è fatto notare dalla polizia quando ha sorpassato nonostante la striscia ... Leggi su ilfattoquotidiano

