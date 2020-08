Morto ex portiere, era ricoverato da qualche giorno: “Se ne va un pezzo di storia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Gunther Mair non ce l’ha fatta. L’ex portiere è Morto a 61 anni questa mattina all’Ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Era stato ricoverato qualche giorno fa a causa dello shock anafilattico provocato da una puntura di vespa. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore, rendendo vano ogni tentativo di salvargli la vita. Lascia moglie, Aurora, e i figl, Mirko e Michael. Il Levico Terme, club di Eccellenza dove Mair era l’allenatore delle giovanili ha dato la triste notizia, esprimendo dolore e cordoglio per quanto accaduto. “Una notizia tragica che non avremo mai voluto dare. Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non ... Leggi su calcioweb.eu

