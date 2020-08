Morte Dj Viviana Parisi: Gioele era vivo dopo l’incidente. Lo rivela un testimone (Di lunedì 17 agosto 2020) Arriva una testimonianza molto precisa sul mistero che avvolge di Viviana Parisi. dopo l'incidente stradale «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita». E' la ricostruzione del testimone presente dopo l'impatto resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo Leggi su firenzepost

FirenzePost : Morte Dj Viviana Parisi: Gioele era vivo dopo l’incidente. Lo rivela un testimone - ursulaf08845698 : @MicolDaniels lo escludo, non è neanche omicidio/suicidio, si tratta di morte accidentale in un soggetto privo di c… - GDS_it : La morte di #VivianaParisi, i dubbi dei genitori: 'Sicuri sia lei? Negata la visione delle foto'… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Nuove ipotesi investigative sulla scomparsa del piccolo #Gioele a #Caronia e sulla morte della madre, Viviana Parisi. Ma de… - TgrSicilia : Nuove ipotesi investigative sulla scomparsa del piccolo #Gioele a #Caronia e sulla morte della madre, Viviana Paris… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Viviana

“Dopo l’incidente in autostrada Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. È quanto svelato dai testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientra ...17 agosto 2020 a. a. a. Emergono nuovi dettagli sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele a Coronia nel Messinese. Dj… Leggi ...