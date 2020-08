Morte di Viviana. Colpo di scena nelle indagini, spunta testimone: “Gioele era vivo dopo l’incidente” (Di lunedì 17 agosto 2020) Messina. “dopo l’incidente Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita e aveva gli occhi aperti”. E’ la ricostruzione di un testimone presente dopo l’incidente stradale causato dall’Opel Corsa della dj Viviana Parisi. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne di Caronia (Messina) cinque giorni dopo lo scontro, mentre del figlio … L'articolo Morte di Viviana. Colpo di scena nelle indagini, spunta testimone: “Gioele era vivo dopo l’incidente” Teleclubitalia notizie ... Leggi su teleclubitalia

"Dopo l'incidente in autostrada Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita". È quanto svelato dai testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientra ... Emergono nuovi dettagli sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele a Coronia nel Messinese.