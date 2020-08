Moroni show al Challenger di Todi, sconfitto Alcaraz Garfia: “Ottima partenza, poi sono stato solido” (Di lunedì 17 agosto 2020) Gian Marco Moroni ferma la corsa di Carlos Alcaraz Garfia negli Internazionali di Tennis Città di Todi. Al primo turno del tabellone principale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Todi 1971, l’azzurro ha eliminato l’allievo di Juan Carlos Ferrero con il punteggio di 6-3 6-2 in appena 76 minuti di gioco. Moroni protagonista a Todi – Una prestazione entusiasmante che soddisfa pienamente Moroni: “sono partito molto bene sia nel primo sia nel secondo set strappandogli il servizio in apertura, sono stato più solido di lui. Avevo visto i suoi match nelle qualificazioni: ha un grandissimo dritto, risponde benissimo ed è ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Moroni show

MeteoWeek

Antonella Clerici, come tutti sappiamo, dopo un periodo di stop sembra che sia pronta tornare in RAI con uno show tutto suo, il prossimo mese di settembre. Dopo circa due anni di assenza dalla fascia ...Intanto Anna Moroni, la conduttrice di “Ricette all’Italiana”, amica e spalla destra per tanti anni di Antonella Clerici nello storico show culinario della rete ammiraglia, che come sappiamo tutti orm ...