Moratoria mutui: proroga ufficiale nel decreto agosto, la nuova data (Di lunedì 17 agosto 2020) La Moratoria mutui ha subito una proroga ufficiale, come stabilito dal decreto agosto. La parte normativa dedicata risponde all’articolo 65 del DL n. 104/2020, che ha come oggetto la proroga Moratoria per le PMI ex art. 56 del DL n. 18/2020. Qui è messo nero su bianco che il termine originario del 30 settembre 2020 slitta al prossimo anno.Segui Termometro Politico su Google News proroga Moratoria mutui: la nuova data Il termine del 30 settembre 2020, come stabilito originariamente dal DL n. 18/2020 e poi convertito in Legge n. 27/2020, è stato prorogato al nuovo anno. La nuova data di ... Leggi su termometropolitico

antoninobill : RT @blogsicilia: 300 milioni alla Sicilia dal Dl agosto per la moratoria dei mutui, 'Riconosciute richieste regione' - - ParisiSonia : RT @gaearmao: Decreto agosto: via libera per la Sicilia alla moratoria dei mutui - gaearmao : Decreto agosto: via libera per la Sicilia alla moratoria dei mutui - ilSicilia : #Economia #ddl Decreto agosto: via libera per la Sicilia alla moratoria dei mutui - NuovoSud : Decreto legge agosto, Armao: moratoria mutui della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : Moratoria mutui Moratoria mutui e prestiti garantiti: AGCOM richiama banche e finanziare MutuiOnline.it Decreto agosto, via libera per la Sicilia alla moratoria dei mutui

Il concorso alla finanza pubblica statale da parte della Regione Siciliana scende così, per il 2020, da oltre un miliardo a poco più di 200 milioni di euro. Con un decreto dall’Assessorato regionale p ...

Decreto agosto Fondo perduto ristoranti e negozi: cos’è come funziona

Dl Agosto fondo perduto ultime notizie: ***Dl Agosto ultime notizie 17 agosto 2020: svanito il bonus ristoranti dal decreto Agosto che però prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ris ...

Il concorso alla finanza pubblica statale da parte della Regione Siciliana scende così, per il 2020, da oltre un miliardo a poco più di 200 milioni di euro. Con un decreto dall’Assessorato regionale p ...Dl Agosto fondo perduto ultime notizie: ***Dl Agosto ultime notizie 17 agosto 2020: svanito il bonus ristoranti dal decreto Agosto che però prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ris ...