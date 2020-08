Modica, muore bimbo di un anno. Fermato il convivente della madre (Di lunedì 17 agosto 2020) Un bimbo di 1 anno è morto nell'ospedale di Modica, Rg,. Il piccolo era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo. Dopo la morte del bimbo la polizia in seguito ha Fermato il ... Leggi su quotidiano

Era arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Modica, in provincia di Ragusa, dove è morto poco dopo. La vittima è una bambino di un anno che introno alle 12.30 era stato accompagnato dai genit ...

Bimbo siracusano di 1 anno muore in ospedale a Modica: indagini su lividi sul corpo

SIRACUSA - La polizia indaga dopo la morte di un bambino di un anno, originario con la sua famiglia di Rosolini, in provincia di Siracusa, dopo il decesso all’ospedale "Maggiore" di Modica. Da quanto ...

