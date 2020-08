Modica, morto bimbo di un anno. 'Lividi sul corpo'. Si attende l'autopsia (Di lunedì 17 agosto 2020) Un bimbo di 1 anno è morto nell'ospedale di Modica , Rg,, dove è arrivato accompagnato dai genitori. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende il bambino presenterebbe ... Leggi su leggo

radiortm : Arriva grave al “Maggiore” di Modica. Morto bimbo rosolinese - - occhio_notizie : Tragedia a Modica, morto bambino di un anno: lividi sul corpo, disposta l’autopsia - Tele_Nicosia : Bimbo di un anno morto a Modica, accertamenti sui lividi - Adnkronos : Bimbo di un anno morto a #Modica, accertamenti sui lividi - Notiziedi_it : Bambino di un anno morto a Modica: «Lividi sul corpo», disposta l'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Modica morto

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Nulla hanno potuto i sanitari modicani per tenerlo in vita , è morto oggi all’ospedale Maggiore di Modica, dove i medici non hanno potuto sottrarlo alla morte. SSul corpicino del piccolo sarebbero ...Un bimbo di appena un anno è morto nell'ospedale di Modica, nel ragusano, dove è arrivato accompagnato dai genitori originari di Rosolini, nel siracusano. Il piccolo presenterebbe dei lividi, ma ancor ...