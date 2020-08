Modesto nuovo allenatore della Pro Vercelli, tutto confermato cinque giorni dopo (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesco Modesto è il nuovo allenatore della Pro Vercelli. dopo la nostra esclusiva di cinque giorni fa, è arrivata proprio in questi minuti la firma. L’ex tecnico del Cesena si è legato alla Pro Vercelli per una stagione, era stato in lizza anche per la Primavera del Napoli. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportli26181512 : Pro Vercelli, UFFICIALE: Modesto nuovo allenatore: La Pro Vercelli ufficializza il dopo... - ILOVEPACALCIO : UFFICIALE, #ProVercelli: #Modesto è il nuovo allenatore - Ilovepalermocalcio - magica_pro : #ProVercelli, UFFICIALE: #Modesto è il nuovo #allenatore - NewsTuttoC : UFFICIALE - Modesto è il nuovo tecnico della Pro Vercelli - ProVercelli1892 : #BenvenutoMister ???? Francesco Modesto è il nuovo allenatore delle #BiancheCasacche ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Modesto nuovo Pro Vercelli, Modesto è il nuovo allenatore GianlucaDiMarzio.com Accostato alla Primavera del Napoli, Modesto trova squadra: ha firmato per un club di Serie C

Era stato accostato alla panchina della Primavera del Napoli, non sarà così: Francesco Modesto, ex terzino della Reggina, spesso accostato al club azzurro, sarà il nuovo allenatore della Pro Vercelli.

Maceratese stravolta di nuovo:

RIENTRO IN CITTA’ DALLE FERIE (-) giusto in tempo per trovare un altro giocatore argentino (l’attaccante Carrion, rigorosamente ex Civitanovese) acquistato dalla Maceratese (leggi l’articolo). ED ANCH ...

Era stato accostato alla panchina della Primavera del Napoli, non sarà così: Francesco Modesto, ex terzino della Reggina, spesso accostato al club azzurro, sarà il nuovo allenatore della Pro Vercelli.RIENTRO IN CITTA’ DALLE FERIE (-) giusto in tempo per trovare un altro giocatore argentino (l’attaccante Carrion, rigorosamente ex Civitanovese) acquistato dalla Maceratese (leggi l’articolo). ED ANCH ...