Mobilitazione anti-violenza in Colombia dopo l’uccisione di nove giovani (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – In Colombia nove giovani sono stati uccisi da un gruppo di uomini armati non identificati che hanno fatto irruzione a una festa, sparando all’impazzata, nel dipartimento meridionale di Narino. Le vittime dell’attacco, avvenuto ieri sera, portano a 13 il numero di persone uccise in meno di una settimana nella zona di confine con l’Ecuador, ritenuta una delle piu’ violente del Paese. Leggi su dire

Redattore Sociale

