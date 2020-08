Misiani: liquidità cruciale per sopravvivenza imprese (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – “Ci sarà un intervento compensativo a favore dei titolari dei locali e per chi ci lavora. Il decreto agosto andrà in conversione nei prossimi giorni al Senato e quella sarà la sede in cui il Governo farà una proposta per andare incontro nei limiti del possibile alle legittime richieste dei titolari”. Lo ha detto il Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, senza tuttavia sbilanciarsi sull’ammontare delle risorse: “lo verificheremo in ragione delle coperture che si riusciranno a recuperare. Noi speriamo in un intervento significativo dal punto di vista dimensionale”. Misiani, nel corso della trasmissione Agorà estate su Rai 3, ha tenuto a sottolineare che “non c’è una volontà persecutoria da parte del Governo” nei confronti del ... Leggi su quifinanza

