Minsk sciopera contro Lukashenko. Il presidente: prima nuova costituzione e poi le elezioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Migliaia di persone sono tornate in strada, circondando gli edifici della televisione per chiedere una informazione libera. L'Unione europea, preoccupata dalla situazione, convoca un vertice ... Leggi su tg.la7

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Minsk sciopera

TG La7

Migliaia di persone sono tornate in strada, circondando gli edifici della televisione per chiedere una informazione libera. L'Unione europea, preoccupata dalla situazione, convoca un vertice straordin ...Alexander Lukashenko apre a nuove elezioni presidenziali, come chiesto dagli oppositori scesi in piazza ogni giorno dopo le elezioni dello scorso nove agosto, ma solo dopo l'adozione di una nuova Cost ...