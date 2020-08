Milano, il consigliere che paragona la fila fuori dal consolato del Marocco a una serata in discoteca (Di lunedì 17 agosto 2020) In questi giorni tiene banco la questione discoteche e focolai che, per disattenzione di chi non ha seguito le norma di distanziamento e non ha indossato la mascherina, sono tornati a far salire i contagi nel nostro paese. Sono in molti – soprattutto di una certa parte politica – a sottolineare come il governo sia duro con i poveri ragazzi italiani e morbido con i clandestini. Proprio sulla scia di questo ragionamento e della polemica nata Gianmarco Senna – consigliere leghista della Regione Lombardia – ha condiviso un video della situazione attuale fuori dal consolato Marocco a Milano. LEGGI ANCHE >>> Dite a Salvini e Meloni che Locatelli sostiene che i migranti «incidono per il 3-5% sul contagio» «Non è una discoteca ma il ... Leggi su giornalettismo

Agenzia_Ansa : Si allarga il fenomeno dei #furbetti del #bonus. Un altro consigliere comunale di #Milano :'Io ho preso la #cig, do… - fanpage : Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro - giornalettismo : Il consigliere della #Lega in #Lombardia paragona la fila fuori dal consolato del #Marocco a #Milano alle serate ne… - ItalyRespect : @guido66450758 @natascia725 @CarloCalenda Giornalista a La Padania. È stato consigliere comunale a Milano, europarl… - Akinato72444362 : RT @fanpage: Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro -