Milano. Grave lutto per il sindaco Beppe Sala: morta la madre Stefania (Di lunedì 17 agosto 2020) lutto per il primo cittadino di Milano. A seguito di un malore improvviso è morta la madre Stefania Beretta. La signora, 89 anni, avrebbe avuto un malore improvviso mentre era in vacanza fuori città. Beppe Sala, raggiunto dalla notizia, è subito rientrato a Milano. Alla madre Stefania lo legava un profondo affetto, testimoniato anche da alcune fotografie postate sul profilo Instagram del primo cittadino e da alcuni gesti simbolici, come quello del 2017. La talpa che sta scavando una delle gallerie per la realizzazione della linea 4 della metropolitana era stata chiamata "Stefania" in suo onore. Sempre nel 2017 il ...

