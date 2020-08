Milan, presentata la terza maglia: Ibrahimovic ancora testimonial (Di lunedì 17 agosto 2020) Sul fatto che Ibra possa essere un uomo immagine perfetto non ci sono dubbi, e di questi tempi anche l’essere testimonial è una notizia. Prosegue il braccio di ferro tra Milan e Zlatan Ibrahimovic per il possibile rinnovo in vista della prossima stagione ma nel mentre lo svedese è apparso nel video di presentazione della terza maglia. Un ricco verde acqua per una divisa inedita firmata da Puma con Ibra protagonista nel finale del video. Fashion influences Milan. Milan influences the world 🌍 Tailor-made for a true Rossonero 🔴⚫️ Here's our 2020/21 Third kit! Order yours, now!👉🏻 https://t.co/KhlNmRQHrk La nuova terza maglia per la stagione 2020/21👉🏻 ... Leggi su sportface

