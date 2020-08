Milan, presentata la terza maglia: è ispirata all’alta moda di Milano [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) In attesa dell’inizio della prossima stagione, il Milan pubblica le divise per la prossima stagione. PUMA e AC Milan presentano oggi il terzo kit che sarà indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Il terzo kit si ispira al design pionieristico dell’alta moda di Milano. Simbolo di lusso, eleganza e qualità, Milano è la capitale della moda italiana ed è considerata una delle capitali del fashion nel mondo, conosciuta per essere ricca di cultura, cosmopolita e sempre attenta allo stile. Per celebrare l’Alta moda, PUMA ha creato un kit unico nel suo genere: il terzo kit del Milan, infatti, integra nella ... Leggi su calcioweb.eu

