Milan, obiettivi Vlahovic e Milenkovic dalla Fiorentina. Musacchio problema in uscita (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Milan potrebbe affiancare Dusan Vlahovic a Zlatan Ibrahimovic . L'ultima idea di Maldini e Massara sarebbe quella di portare a Milano il giovane attaccante della Fiorentina , così da farlo crescere ... Leggi su quotidiano

milan_day : Il Milan ha quattro obiettivi da portare a casa molto chiari e definiti. Leggi 'Il silenzio apparente' di Massimo B… - MZoran83 : Lunedì prossimo il #Milan inizierà il raduno per preparare la prossima stagione. Ma a oggi #Ibrahimovic, punto di r… - BarLuisona : @Vatenerazzurro1 Questa notizia nasconde anche la palese conferma di #Ibra al #Milan. La prossima stagione il Milan… - infoitsport : Calciomercato Milan – Ibrahimovic e Bakayoko, obiettivi comuni col club

Futuro Hateboer pronto per essere scritto. L’esterno olandese che tanto bene ha fatto nella Bergamo nerazzurra, negli scorsi giorni ha annunciato l’addio alla Dea: “Il mio ciclo è finito, è ora di and ...Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso SkySport ha fatto il punto sul futuro del difensore viola Nikola Milenkovic: come riferito dall'emittente satellitare, si regis ...