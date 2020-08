Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic, c’è ancora distanza tra richiesta e offerta (Di lunedì 17 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: il rinnovo e la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan tornano ad essere in dubbio dopo la richiesta avanzata dal suo procuratore, Mino Raiola, per la firma dello svedese sul contratto che lo terrebbe un altro anno all’ombra della Madonnina. Si tratta sicuramente di un gioco delle parti, ma anche della scelta gestionale del gruppo da parte della dirigenza rossonera. Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic, c’è ancora distanza tra richiesta e offerta Ibrahimovic, infatti, ha chiesto attraverso Mino Raiola un rinnovo da 7.5 milioni di Euro l’anno. Sono 2.5 milioni di Euro ... Leggi su giornal

DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Ibrahimovic - acmilan : Proud to announce Banco BPM as the Rossonere's first and historic official shirt sponsor ?? - DiMarzio : #Milan, concreta la pista #Bakayoko. Le cifre della trattativa con il #Chelsea - violanews : Milan, quello di Leao alla Fiorentina il gol più bello della stagione - - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - @Di Marzio: 'Rinnovo #Ibrahimovic? Entro 2-3 giorni l'accordo definitivo' -