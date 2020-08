Milan, Ibrahimovic tra i testimonial della terza maglia 2020-21 (Di lunedì 17 agosto 2020) MilanO - C'è anche Zlatan Ibrahimovic tra i testimonial scelti dal Milan per la terza maglia della prossima stagione, svelata stamattina. Lo svedese, già presente nel video di presentazione della ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Le ultime sulla trattativa tra il #Milan e #Ibrahimovic - marcoconterio : ??Il #Milan sarebbe a un passo da Emil Roback, attaccante diciassettenne dell'#Hammarby, squadra di cui è comproprie… - Sport_Mediaset : #Milan, rinnovo #Ibrahimovic: #Raiola chiede 15 milioni lordi a stagione. #SportMediaset - mattiavianel995 : Fingiamo di non sapere che Di Marzio tra qualche giorno dirà: 'Ibrahimovic ha abbassato le richieste andando incont… - Notiziedi_it : Milan-Ibrahimovic, rinnovo in salita: c’è ancora una distanza di qualche milione di euro -

MILANO - Dopo aver prestato il volto per il lancio della prima maglia del Milan per la prossima stagione, kit che ha già fatto il suo esordio nella partita del Meazza contro il Cagliari, Zlatan Ibrahi ...