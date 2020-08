Miguel Bosé guida la rivolta in Spagna: in migliaia manifestano contro l’obbligo di mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) Madrid, 17 ago – Sarebbero oltre 2500 persone quelle scese in piazza domenica scorsa seguendo l’invito di Miguel Bosé a protestare contro l’imposizione delle mascherine da parte del governo spagnolo. La protesta dal singolare leader si è svolta pacificamente in piazza Colon, a Madrid, e mette in chiaro quale sia il pensiero di molti spagnoli riguardo alle contraddittorie regole anti Covid-19. Bosé ha lanciato l’iniziativa sui social Miguel Bosé, insolito capopopolo, ha lanciato l’iniziativa sui social. In breve il cantante e attore, popolare in Italia ma popolarissimo in Spagna e America Latina (e per metà italiano, visto che è figlio di Lucia Bosé), ha raccolto migliaia di adesioni. La piazza gremita è ben ... Leggi su ilprimatonazionale

