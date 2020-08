Migranti, l’Italia stanzia 11 milioni di aiuti per la Tunisia. Lamorgese: «Serve una risposta europea» (Di lunedì 17 agosto 2020) Giornata di incontri in Tunisia per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: accompagnati dai commissari europei Ylva Johansson e Oliver Varhelji, i membri del governo italiano hanno incontrato le autorità del Paese nordafricano per discutere del tema Migranti. Per la controparte tunisina, alla riunione nel palazzo presidenziale erano presenti il premier incaricato Hichem Mechichi, il ministro degli Esteri ad interim Selma Enneifer e il presidente della Repubblica Kais Saied. Rafforzamento dei controlli alle frontiere marittime Proprio mentre Saied invocava una «maggiore cooperazione per affrontare alla radice le cause della migrazione», si è appreso che il Viminale ha sbloccato 11 milioni di euro di aiuti da girare ... Leggi su open.online

