Migranti, Di Maio in Tunisia: “Chi arriva in Italia in maniera irregolare sarà rimpatriato” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Voglio essere molto chiaro: chi arriva in Italia in maniera irregolare non potrà usufruire di alcuna opportunità di regolarizzazione. L’unico esito di un arrivo irregolare è un rimpatrio“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tunisi, dopo un incontro avuto insieme alla ministra dell’Interno Lamorgese con il presidente tunisino Kais Saied. “Il fenomeno migratorio è molto complesso e crediamo che debba essere affrontato in una cornice ampia. Per questo abbiamo ribadito la massima disponibilità dell’Italia a portare avanti i negoziati per un accordo quadro in ambito migratorio che preveda forme virtuose di integrazione” L'articolo Migranti, Di ... Leggi su ilfattoquotidiano

