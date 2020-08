Microsoft Flight Simulator: un primo sguardo al simulatore di volo next-gen (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo 16 anni dall’ultimo capitolo, Microsoft torna sugli “scaffali” con una nuova versione di Flight Simulator, sviluppato dalla francese Asobo Studio, e lo fa ripagando a pieno la lunga attesa per gli appassionati di Simulatori di volo offrendo un pacchetto che comprende grafica di altissimo livello, applicata ad una mappatura dell’intero globo terrestre ottenuto tramite immagini satellitari, un’ampia selezione di velivoli, e meteo e traffico aereo in tempo reale. Come per tradizione, non siamo in presenza di un gioco dalle meccaniche semplici ma di un vero e proprio Simulatore vedendo dunque il modello di volo degli aerei riprodotto in modo realistico, dove le condizioni meteorologiche non sono un semplice abbellimento grafico ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

