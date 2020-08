“Mi è preso il panico quando è successo”. Benedetta Rossi lo racconta ai suoi fan: cosa le è capitato (Di lunedì 17 agosto 2020) Benedetta Rossi, ultimi giorni di fuoco al lavoro e un piccolo errore: “Mi è preso il panico quando me ne sono accorta”. L’influencer è alle prese con il suo nuovo libro e ha raccontato di essersi resa conto solo oggi di aver commesso un piccolo errore nelle pagine, ma di potersi ritenere soddisfatta del risultato. La svista sarà corretta nel giro di poche ore, mentre nelle stories su Instagram sono state pubblicate piccole anticipazioni del libro. La foodblogger si è giustificata per l’assenza prolungata dai social dopo la scomparsa del suo cane Nuvola: “Ragazzi se mi vedete poco questi giorni è perché sto lavorando al libro, ho ancora una decina di giorni di fuoco, ma sta venendo proprio carino. Inizio a ... Leggi su caffeinamagazine

repubblica : Oggi su Rep: ?? Bonus Iva, Sarno: 'Mi autosospendo. La mia compagna si esercitava e ha preso i soldi per me' [di SAR… - LegaSalvini : CHI È MIGRANTE CHE HA PRESO OSTAGGIO IN DUOMO/ 'MI CHIAMO CRISTIANO' MA INVECE... (Si chiama Mohamed Zin Elaabdin E… - fanpage : Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro - Roberta_Bucci : @FLuccisano Segnalata dal mio medico, un mese e mezzo senza nemmeno una telefonata dalla Asl, io ho preso appuntame… - charlesvas2 : Le confidenze sono il sale di certi dettagli. Una volta parlavo con un amico, mi raccontava che aveva preso una ca… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi preso Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep