Meteo settimana INFUOCATA, rischio CALDO da RECORD (Di lunedì 17 agosto 2020) La fornace africana sta lavorando a pieno regime. Sapevamo che agosto, statisticamente, era il mese più propizio alle ondate di CALDO e sapevamo fin troppo bene che il trend Meteo climatico stagionale aveva individuato questo mese (in verità assieme a luglio) come potenzialmente rovente. Fino a questo momento non possiamo far altro che prendere atto della bontà di quelle proiezioni: abbiamo avuto due grandi ondate di CALDO e la terza è ormai imminente. Arriverà nel corso del fine settimana, ovvero nel momento in cui la cupola anticiclonica africana prenderà letteralmente il sopravvento in tutta Italia. Si tratterà di una vera e propria lingua rovente sahariana, che porterà con sé isoterme altissime. Prima di Ferragosto, nei vari ... Leggi su meteogiornale

