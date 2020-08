Meteo: previsioni per domani martedì 18 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani martedì 18 agosto 2020 avremo di nuovo aria umida atlantica che porterà una maggiore instabilità sul Centro-Nord. Sono attese piogge su Alpi, Prealpi, Appennino centro-settentrionale e sulle regioni del Nord-Est e sull’Alto Adriatico. Nord: previsioni domani martedì 18 agosto domani avremo cieli molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali con precipitazioni sui rilievi e sulle regioni del Nord-Est. Più asciutte il Nord-Ovest. Temperature in leggera diminuzione. Centro: previsioni domani martedì 18 agosto Al mattino sono previsti locali addensamenti su Lazio e Toscana con qualche piovasco. ... Leggi su giornal

Corriere : Meteo, le previsioni di lunedì 17: rovesci al Nord, fino a 40 gradi in Puglia e Sicilia - iltirreno : Le previsioni meteo di oggi, lunedì 17 agosto, a cura del Consorzio LaMMA Cielo generalmente poco nuvoloso con loca… - infoitinterno : Previsioni meteo Emilia Romagna, arrivano temporali - infoitinterno : Meteo Vicenza: Previsioni fino a Mercoledi 19 Agosto - needygaz : @lord_kenobi Io ad ariana e gaga che fanno le previsioni del meteo #tiziaparty -