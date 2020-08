Meteo Liguria, forti temporali costieri. Trombe marine (Di lunedì 17 agosto 2020) Meteo che è peggiorato si ampi tratti della Liguria in questo post Ferragosto, da Genova verso est sono in atto condizioni di instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità, forti rovesci di pioggia, locali cadute di grandine e tantissime scariche elettriche. Vari osservatori segnalano Trombe marine viste in prossimità della costa ligure. Rammentiamo ai natanti di stare alla larga di eventuali Trombe marine. In merito ai temporali, durante l’evento, è opportuno non rimanere in battigia o sulla spiaggia, e quantomeno fare il bagno in mare o piscina. Situazione in tempo reale. In arancione le precipitazioni più intense. Evoluzione imminente: in ... Leggi su meteogiornale

LuceverdeRadio : RT @ARPALiguria: #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lune-Mart: temporali forti. Merc: disagio x caldo. - ARPALiguria : #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lune-Mart: temporali forti. Merc: disagio x caldo. - magazine24it : Meteo Liguria – Aumentano le nuvole e l’instabilità - Miti_Vigliero : Radar precipitazioni - CarotenutoAndre : Meteo Liguria – Aumentano le nuvole e l’instabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Liguria Meteo, domenica nuvolosa in Liguria: continua la stretta dell’afa lungo le coste IVG.it Meteo Liguria, forti temporali costieri. Trombe marine

Meteo che è peggiorato si ampi tratti della Liguria in questo post Ferragosto, da Genova verso est sono in atto condizioni di instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità, forti rove ...

Msc Grandiosa, la partenza della crociera dal porto ligure dopo 5 mesi di stop

La città è sempre quella schiacciata sul mare da dove Colombo aprì le porte nuovi mondi. La città è sempre quella che sembra cercare respiro al largo del suo mare azzurro che si perde verso l’orizzont ...

Meteo che è peggiorato si ampi tratti della Liguria in questo post Ferragosto, da Genova verso est sono in atto condizioni di instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità, forti rove ...La città è sempre quella schiacciata sul mare da dove Colombo aprì le porte nuovi mondi. La città è sempre quella che sembra cercare respiro al largo del suo mare azzurro che si perde verso l’orizzont ...