Meteo Italia tra due settimane improvvisamente l’Autunno (Di lunedì 17 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Tra un paio di settimane farà il suo esordio il mese di Settembre e come ben saprete in base al calendario Meteorologico avremo il passaggio di testimone tra l’Estate e l’Autunno. Un passaggio che quest’anno potrebbe riservarci sorprese, ovviamente sorprese Meteo, proponendoci fin dai prossimi giorni un riassetto barico europeo che per certi versi potrebbe già somigliare alle configurazioni osservabili nel corso della stagione autunnale. Nello specifico, riprendendo quanto proposto dai modelli matematici nei giorni scorsi – pertanto il trend generale trova ulteriori conferme – osserveremo probabilmente ampie depressioni a spasso per il nord Europa e la circolazione zonale inizierà a guadagnare terreno verso sud. ... Leggi su meteogiornale

