METEO Italia: TEMPORALI e GRANDINE al Nord, anticiclone africano si ritira (Di lunedì 17 agosto 2020) METEO SINO AL 23 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un vortice depressionario, con perno posizionato sul Canale della Manica, si protende con una saccatura fin verso il Centro Europa. L’anticiclone subtropicale cala d’intensità su parte dell’Italia, permettendo l’inserimento di correnti più instabili occidentali legate alla circolazione depressionaria, con effetti maggiormente avvertiti sul Nord Italia. Un fronte lambisce infatti le regioni del Nord, favorendo l’attivazione di TEMPORALI anche forti, per i contrasti delle correnti fresche in quota con l’aria caldo-umida presente nei bassi strati. Pochi invece gli effetti sull’Italia Centro-Meridionale, dove il tempo resta soleggiato a parte ... Leggi su meteogiornale

