Meteo della settimana: temporali e calo temperature, poi ritorno del caldo (Di lunedì 17 agosto 2020) La settimana si aprirà con i primi segnali di rottura stagionale che spazzeranno via il caldo e il sole di Ferragosto, per dare spazio a rovesci e temperature in calo soprattutto al Nord. Il transito di un campo instabile proveniente dall’Est Europa porterà fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. La settimana si aprirà all’insegna del maltempo Martedì sarà la giornata peggiore, con piogge e nuvolosità che colpiranno tutto il centro nord. Il tempo instabile si espanderà anche sull’Appennino con temporali attesi tra Molise, Campania e Puglia, nubi sparse altrove ma senza fenomeni. Anche nella giornata di mercoledì il tempo rimarrà instabile, con temperature minime e ... Leggi su thesocialpost

