Meteo: ciclone verso le Isole Britanniche e caldo record verso Italia, poi rottura Estate (Di lunedì 17 agosto 2020) L’evoluzione Meteo della settimana concorda nelle precedenti proiezioni: caldo africano irromperà sull’Italia in un primo step determinando un primo incremento della temperatura. Ma nel finire della settimana, quando un potente ciclone oceanico si porterà verso le Isole Britanniche, dove è attesa una potente burrasca, con venti forti, maltempo in stile autunnale. Questa novità determinerà un calo della pressione atmosferica sulla Scandinavia che tenderà a richiamare aria fresca verso l’Europa centrale. Nel frattempo, aria rovente si porterà verso l’Italia, e ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Ciclone sulla Francia, importanti conseguenze sul meteo d’Italia inizio settimana - CorriereQ : Ciclone sulla Francia, importanti conseguenze sul meteo d’Italia inizio settimana - zazoomblog : Ciclone sulla Francia importanti conseguenze sul meteo d’Italia inizio settimana - #Ciclone #sulla #Francia… - VeronaNews_net : Bollettino Meteo; dopo l'africano, la tregua del ciclone atlantico (con #Temporali) – - VoceAmicaItalia : #Ferragosto bollente, al Centro-Sud il caldo sarà soffocante -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ciclone

iLMeteo.it

L’evoluzione meteo della settimana concorda nelle precedenti proiezioni: caldo africano irromperà sull’Italia in un primo step determinando un primo incremento della temperatura. Ma nel finire della s ...ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver ottenuto 7 giorni fa il disco di platino per “Andromeda”, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, e dopo il disco d’oro per l’album “This is Elodie”, Elodie aggiung ...