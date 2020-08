“Messi? E’ la prima volta che sta seriamente pensando all’addio. Sono qui da anni e non ho mai visto certe cose…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Mesi fa sembrava utopia, ma col passare delle settimane e degli eventi la notizia ha assunto sempre più rilevanza, importanza ed attendibilità. Ad oggi si può dire: Leo Messi potrebbe veramente lasciare il Barcellona! La storia è trita e ritrita, motivazioni e malumori altrettanto evidenti. La news rilanciata ieri da un corrispondente brasiliano, poi, ha fatto il resto. La sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions potrebbe essere stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, solo ultimo di una serie di problematiche cominciate con le divergenze in società e i problemi con Abidal e Setien, che però Sono ormai al passo d’addio. Anzi, è pronto ad essere annunciato Ronald Koeman in panchina. Nel frattempo, ad alimentare la tesi di Messi via dalla Catalogna è anche Filippo Ricci, ... Leggi su calcioweb.eu

