"Mercorelli si ritiri e venga con me. Il M5s è già dalla mia parte". Parla Mangialardi (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella Marche nascerà o morirà il nuovo centrosinistra? “Non morirà nulla perché è già nato qualcosa di speciale. Può solo crescere un’alleanza fra Pd e M5s, quell’alleanza che i militanti della piattaforma Rousseau, con il loro voto, approvano e chiedono”. Sta insomma chiedendo al candidato del M5s, Leggi su ilfoglio

Il Foglio

Nella Marche nascerà o morirà il nuovo centrosinistra? "Non morirà nulla perché è già nato qualcosa di speciale. Può solo crescere un'alleanza fra Pd e M5s, quell'alleanza che i militanti della piatta ...Sotto gli ombrelloni non ne sanno quasi niente, ma questo ponte di Ferragosto è un momento cruciale per la vita politica delle Marche. Dopo essersi odiati e disprezzati per cinque anni, dopo spaccatur ...