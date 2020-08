Mercedesz Henger Instagram irriconoscibile, il prima e dopo dell’ex naufraga: «Che risultati» (Di lunedì 17 agosto 2020) Mercedesz Henger irriconoscibile. L’ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’ ha pubblicato un collage che mette a confronto due scatti: il primo del 2016, il secondo di qualche giorno fa. La differenza è notevole: è evidente come la palestra, la dieta e uno stile di vita più sano abbiano modificato significativamente il corpo della figlia dell’attrice Eva Henger. In basso alla foto il commento del compagno della giovane Lucas Peracchi, personal trainer, che l’ha aiutata in questo lungo percorso, anche durante il periodo del lockdown. Perché ci si può allenare ovunque, anche da casa. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Canalis Instagram paradisiaca in riva al mare, quanta bellezza: «Non ... Leggi su urbanpost

