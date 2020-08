Mercato Milan: ultimo tentativo per Zlatan Ibrahimovic (Di lunedì 17 agosto 2020) La distanza tra le due parti resta invariata, riporta la Gazzetta dello Sport. L'agente Mino Raiola ha chiesto un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione, il Diavolo non si smuove da 5 ... Leggi su sport.virgilio

RotondiGiacomo : @EmmeEmm_ Dimentichi che si parla di business, il Milan ha perso un giocatore che alla peggio non aggiungeva nulla… - Ilyesil98933376 : @DiMarzio Notizie Mercato Milan - Milannews24_com : Milan, Musacchio non ha mercato: il difensore deve tornare dall’inforunio - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, occhi su Vlahovic della Fiorentina: Anche con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan andreb… - Toro_News : #Giampaolo è un tecnico che pretende molto sul mercato? Ecco l'approfondimento -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

La richiesta di chi sta trattando per Ibra (una quindicina di milioni lordi per un contratto annuale, poco più di 7 milioni netti) ha spiazzato il Milan che pensava di poter chiudere con l'offerta di ...TORINO - Non c’è affatto da stupirsi che Giampaolo sia già sulle spine: d’altra parte sarebbe stato strano il contrario, conoscendo il tecnico. Nelle sue tante chiacchierate pre-contrattuali con Vagna ...