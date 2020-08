Mercato Juventus, “Tuttosport”: doppia cessione in difesa, contatti avviati col Valencia (Di lunedì 17 agosto 2020) Mercato Juventus – Paratici e Pirlo sono pronti a costruire un nuovo corso bianconero dopo l’annata “fallimentare” di Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera dovrà ringiovanire la rosa e sfoltire tutti gli ingaggi pesanti di calciatori considerati esuberi. Nella lista degli esuberi, oltre ad Higuain e Khedira, ci sono finiti anche Douglas Costa (per evidenti problemi fisici) ma soprattutto De Sciglio e Rugani. I due italiani non si sono rivelati all’altezza della Juve, che avrebbe già i sostituti in casa: Romero e Pellegrini, tornati entrambi dai prestiti a Genoa e Cagliari. Mercato Juventus, De Sciglio e Rugani in partenza Due dei giocatori in odore di partenza sono Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, entrambi tutt’altro che incedibili: come riferito ... Leggi su juvedipendenza

TuttoMercatoWeb : Caso Dybala alla Juventus: rinnovo, addio o via a zero. La Joya è stufa di essere sul mercato - mirkocalemme : Solo #RealMadrid o #Barça potrebbero convincere #Dybala a lasciare la #Juventus, ma le spagnole in questo mercato n… - romeoagresti : #Juventus, oggi c’è stato un vertice tra la dirigenza bianconera e Andrea #Pirlo. Sul tavolo: strategie di mercato… - CarloMartootchy : RT @giacomo94_: Che Khedira ed Higuain fossero due uomini di merda si sapeva, ed è inutile rimarcare quante sventure possa augurargli. Sta… - Pasky973 : #Paratici invece di fare mercato era in vacanza a #Grottammare ?????? #Juventus #Pirlo -